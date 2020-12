Réfugiés : À Moria, l’espoir dans la détresse des réfugiés

L’incendie qui a détruit le camp de Moria en septembre a mis à la rue des milliers de réfugiés, dont la plupart sont aujourd’hui toujours bloqués sur l’île grecque de Lesbos.

Les cerfs-volants des exilés afghans flottent au-dessus du camp insalubre de Moria, aujourd’hui disparu, comme «un pied de nez à la mort, à la lourdeur, à la gravité»: «Protestez, existez, l’espoir reste important à entretenir en vous», martèle le jésuite Maurice Joyeux, qui a passé six mois de confinement aux côtés des réfugiés de Lesbos.

Le tristement célèbre camp de Moria, le plus important camp de réfugiés d’Europe, a été réduit en cendres en septembre. Son tentaculaire bidonville a été entièrement détruit par le feu, jetant à la rue des milliers de réfugiés, dont la plupart sont aujourd’hui toujours coincés dans un camp d’urgence érigé à la hâte sur l’île grecque de Lesbos.

Mais avant la destruction de Moria, Mortaza Behboudi, un journaliste afghan réfugié en France, et le père Joyeux, alors responsable du Service jésuite des réfugiés à Athènes, décident de vivre le confinement avec les «grands oubliés» de la pandémie de coronavirus.

Pendant plus de six mois, ils partagent ces tranches de vie, la colère, la détresse, l’injustice, mais surtout l’espoir et la lumière au bout du tunnel, comme le montre le documentaire «Moria, par-delà l’enfer», diffusé lundi sur la chaîne catholique KTO.