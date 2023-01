Guerre : Des Moscovites persistent à rendre hommage aux victimes en Ukraine

«Une protestation contre ce cauchemar»

Alexandre Volochine, guide touristique de 40 ans, est, lui, resté devant le monument pendant plusieurs minutes en enlevant son chapeau. «Je suis les informations. Et dès que j’ai vu les photos montrant que des fleurs étaient apportées au mémorial, il y a une semaine, j’ai décidé d’y aller. Et le lendemain, je l’ai fait!»

«Je voulais vraiment prendre des photos et voir par moi-même que les Moscovites sympathisent et font preuve d’empathie. Qu’il y ait un mémorial dédié aux victimes en Ukraine, aux Ukrainiens, de l’empathie pour eux», ajoute-t-il. Observant qu’il «avait beaucoup de fleurs» samedi «et plus beaucoup maintenant», il fustige les autorités russes, qui «luttent contre cette sympathie, contre les gens». Il dit avoir «beaucoup d’amis» ukrainiens et qu’il est «important pour eux de savoir qu’il y a de la sympathie, qu’il y a une sorte de protestation contre ce cauchemar».