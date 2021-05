Irak : A Mossoul, le rapatriement des familles de jihadistes ravive les cauchemars

«Nous sommes totalement contre leur retour, c’est impossible de coexister avec eux»: 90 familles liées au groupe jihadiste Etat islamique retournent en Irak.

Sous escorte

«Comment peut-on accepter qu’ils reviennent alors que de nombreux habitants pleurent au moins un membre de leur famille, disparu après avoir été arrêté par l’EI et dont le corps n’a jamais été retrouvé», ajoute-t-il. Les familles rapatriées ont été dirigées, sous escorte de l’armée irakienne, vers Qayyara, au sud de la ville de Mossoul, où se trouve le camp d’Al-Jadaa qui accueille déjà, dans deux zones séparées, près de 7500 déplacés et des familles de jihadistes, selon le ministère des Déplacés.

Le directeur administratif du district de Qayyara, Salah Hassan al-Joubouri, se veut rassurant. Ces familles «ne représentent pas un danger sécuritaire, même si je comprends le rejet populaire car ces nouveaux arrivants viennent d’Al-Hol». Mais selon lui, la plupart des rapatriés sont des femmes et des enfants et la quasi-totalité d’entre eux sont originaires de la province d’Al-Anbar dans l’ouest du pays, qui fut également une place forte de l’EI. «Il n’y a que quatre à cinq familles qui sont originaires de Ninive», la province dont Mossoul est la capitale, précise-t-il.

«Bombes à retardement»

Cela ne rassure nullement Omar: «Notre avenir est sombre et dangereux car ces jihadistes vont vivre près de nous. Ce sont des bombes à retardement.» Pour Ali Bayati, membre de la Commission des droits de l’Homme en Irak, un organisme lié au gouvernement, les appréhensions des habitants sont dues au «manque de transparence» des autorités. «Personne ne sait si ces gens ont été interrogés et s’ils ont fait l’objet d’enquêtes», dit-il. Selon lui, «il aurait fallu, avant de les accepter, s’assurer qu’aucun d’eux ne fait l’objet d’une inculpation ou n’a commis de crimes».

La ministre de l’Immigration, Ivane Faëq, estime toutefois qu’il «est du devoir de l’Etat de recevoir les Irakiens rapatriés et les installer dans les camps existants, avant de les intégrer dans leurs régions d’origine». Militant des droits de l’Homme et originaire de Mossoul, Omar al-Husseini, en doute: «le gouvernement doit faire preuve de prudence car ces familles ont passé cinq ans dans le camp d’Al-Hol», sous influence de jihadistes. «L’Etat est-il capable de les intégrer et surtout de protéger la société? Je me le demande.»