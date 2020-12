Bosnie : À Mostar le premier vote local en 12 ans

Dans cette ville dirigée par les partis nationalistes des deux communautés croate et bosniaque, les habitants élisent leur maire le 20 décembre.

Découpée en zones croate et bosniaque par l’accord de paix de Dayton (États-Unis) signé à Paris il y a 25 ans tout juste, cette localité au pont classé au patrimoine mondial est dirigée depuis, sans interruption, par les partis nationalistes des deux communautés.

Si les élections ont été convoquées le 20 décembre, c’est en grande partie grâce au combat d’Irma Baralija. Cette politologue de 36 ans a poursuivi son pays devant la Cour européenne des droits de l’homme parce qu’elle ne pouvait pas voter. Le tribunal lui a donné raison, jugeant en octobre 2019 qu’elle était victime de «discrimination» et ordonnant à l’État bosnien d’organiser les municipales.

Une victoire individuelle remportée pour les quelque 100’000 habitants de Mostar, dont 48% de Croates catholiques et 44% de Bosniaques musulmans. «Ce verdict a montré que tout individu compte et peut provoquer des changements. Tout le monde peut maintenant aussi faire un geste individuel pour choisir un nouveau nom» dimanche et voter «contre les mythes communautaires», lance Irma Baralija.