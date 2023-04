Freestyle: A Mürren, les freestyleurs s’entraînent comme ils en ont toujours rêvé

Une sorte de camp d’entraînement qui réunit des grands noms du freestyle dans l’Oberland bernois, voilà en quelque sorte le résumé de «The Nines». «C’est un des événements dont je me réjouis le plus dans l’année», reconnaît Andy Anderson. Le Canadien n’a a priori rien à faire à Mürren, et encore moins sur le Schilthorn. Son sport, c’est le skate. Et les skateurs ne vont habituellement pas s’entraîner au sommet des montagnes.