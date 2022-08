Athlétisme: A Munich, la programmation du décathlon interpelle

«Niklas Kaul était à Eugene et fait figure de favori ici à Munich, détaille Alexandre Bonacorsi, l'entraîneur de Kevin Mayer. Mais l'Allemand s'était rendu aux États-Unis pour préparer les Championnats d'Europe.» Une approche inconcevable pour son protégé: «Je donne le 120% à chaque décathlon et ça laisse des marques, concède le principal intéressé. Ça me permet de décrocher des titres, pas d’enchaîner les rendez-vous. C’est à double tranchant.»



L'athlète d'Argenteuil accepte son sort, mais regrette le manque de cohérence du calendrier. «Le seul truc bête, c’est qu'il n'y avait que trois semaines entre le décathlon des Mondiaux et celui des Européens, alors qu’il y avait la possibilité d’en avoir cinq.» Rappelons tout de même que cet empilement de compétitions s'explique par les reports provoqués par le Covid.