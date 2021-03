Visite du pape en Irak : A Najaf, rencontre historique entre le pape et l’ayatollah Ali Sistani

L’une des rencontres religieuses les plus importantes de l’histoire a débuté ce samedi matin en Irak: pour la première fois, le pape François, a été reçu par le grand ayatollah chiite Ali Sistani.

L’une des rencontres religieuses les plus importantes de l’histoire a débuté samedi matin en Irak: pour la première fois, le pape François, chef des 1,3 milliard de catholiques du monde, a été reçu par le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité religieuse de nombreux musulmans chiites d’Irak et d’ailleurs.