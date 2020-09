Il faut dire que Josi a placé la barre haut. Avec 65 points (16 buts et 49 assists) en 69 matches, il sort de son meilleur exercice statistique en NHL. Et il détient désormais le record de sa franchise au nombre de points et assists sur une saison pour un défenseur.

«Dans sa troisième saison en tant que capitaine des Nashville Predators, il a montré l’exemple à la fois sur et en dehors de la glace chaque soir, est respecté par ses coéquipiers, ses entraîneurs ainsi que ses adversaires et représente l’organisation avec classe jusqu’au bout. Il prouve, chaque jour et humblement, qu’il est une personne inspirante à Nashville. […] Son soutien constant envers les organisations locales […] a un impact incroyable et tangible sur notre communauté.»