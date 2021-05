Covid-19 - A Neuchâtel, il suffit d’avoir 16 ans pour être vacciné

Vous résidez dans le canton de Neuchâtel et avez plus de 16 ans? Dès lundi 10 mai, vous pourrez prétendre accéder à la vaccination contre le Covid-19. C’est ce que communique ce lundi la chancellerie d’Etat neuchâteloise.

A ce jour, plus de 67’000 doses ont été administrées dans le canton et 13,4% de la population est complètement vaccinée.

L’extension de la vaccination est possible grâce à la cohabitation de trois centres, des équipes mobiles dans les EMS et institutions spécialisées et bientôt, des pharmacies situées en dehors des villes de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds.