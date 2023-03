À New York, la mode des «surfeurs du métro» inquiète

Même sur le photogénique réseau new-yorkais, le plus vaste des États-Unis (plus de 400 stations), où les voies aériennes offrent des vues spectaculaires sur la ville, monter sur un wagon en marche est illégal.

À sa première – et dernière – tentative, sa tête a heurté une poutre métallique, le sang a giclé et les blessures l’ont laissé partiellement aveugle. «C’était extrêmement stupide», confie-t-il aujourd’hui. «S’il y a bien une personne qui aurait besoin d’une machine à remonter le temps, c’est moi», ajoute-t-il.

Isa, qui avait passé six semaines à l’hôpital, et a subi de «nombreuses» opérations, a survécu, mais certains ont moins de chance. En février, un garçon de 15 ans est mort après avoir chuté depuis le toit d’un métro en marche. Un autre adolescent, originaire du Bronx, était décédé en décembre.

Le métro n’est pas un terrain de jeu, fustige la police locale

Après ces accidents, la police de New York a rappelé que le métro n’était «pas un terrain de jeu» et que monter sur un wagon en marche est illégal. Même sur le photogénique réseau new-yorkais, le plus vaste des États-Unis (plus de 400 stations), où les voies aériennes offrent des vues spectaculaires sur la ville.