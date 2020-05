«Complètement irréel»

Incartade du brut américain sous 0 dollars

Le cours du baril de pétrole américain est devenu négatif lundi pour la première fois de son histoire en raison de la saturation des stocks et de l'effondrement de la demande liés à la crise du coronavirus. Il a rebondi mardi matin en Asie.

La valeur du baril de pétrole coté à New York WTI pour livraison en mai a chuté lundi en dessous de zéro à la fin d'une séance infernale, les investisseurs cherchant désespérément à se débarrasser de certains barils dans un marché saturé. Un phénomène qui est venu se combiner avec la chute brutale de la demande à cause de la paralysie économique provoquée par la pandémie.

C'est «sans précédent» et «complètement irréel», remarque Louise Dickson, spécialiste du marché pétrolier pour le cabinet Rystad Energy.

Le contrat de WTI pour livraison en mai expirant mardi à la clôture, ceux qui en détiennent doivent en effet trouver au plus vite des acheteurs physiques.

Mais comme les stocks ont déjà énormément gonflé aux Etats-Unis ces dernières semaines, ils ont été contraints non seulement de brader leurs prix pour les convaincre de se saisir de leurs barils, mais de les rémunérer pour le faire. «Et ils ont payé cher», souligne Mme Dickson.

Le baril de 159 litres de pétrole brut coté à New York, qui s'échangeait encore à 60 dollars en début d'année et à 18,27 dollars vendredi soir, a finalement terminé lundi soir à -37,63 dollars après un plongeon épique, jamais vu sur le marché pétrolier. Mardi matin vers 06h40, il remontait à 1,38 dollar ( 103,7%).

«Il est un peu trompeur de se focaliser sur le contrat de mai», souligne ainsi Matt Smith, expert du marché pétrolier pour ClipperData. «Il y a beaucoup plus d'échanges sur le baril pour livraison en juin».

Et ce dernier a un peu mieux résisté: il a baissé de «seulement» 18% lundi pour finir à 20,43 dollars, ce qui traduit l'espoir du marché que la descente aux enfers va s'enrayer dans les semaines à venir.

Reste que le marché du pétrole s'effondre depuis plusieurs semaines alors que les restrictions de déplacements dans de nombreux pays et la paralysie de nombreuses économies à cause de la crise du coronavirus ont fait fondre la demande. Et les investisseurs s'attendent à pire encore puisqu'une profonde récession s'annonce dans le monde.