Football: À Nice, Lucien Favre s’impatiente

Selon des informations transmises à RMC Sport, Lucien Favre s’agacerait de la lenteur du mercato effectué par ses dirigeants, et surtout de certains choix qui lui auraient été imposés. Il voulait Yann Sommer? On lui a amené Kasper Schmeichel. Il ne voulait pas d’Aaron Ramsey? L’éphémère conseiller sportif Iain Moody le lui a imposé.

Lucien Favre avait accepté de revenir à Nice parce qu’il avait eu des garanties d’Ineos, le puissant propriétaire du club. Mais, plus les jours passent, plus fin du mercato approche (le jeudi 1er septembre à 23 h en France). Et plus Lucien Favre se rend compte qu’il ne dispose pas – encore? – des moyens de ses ambitions.

En fait, les deux seuls choix de Favre sont le Roumain Rares Ilie (19 ans) et l’Italie Mattia Viti (20 ans), deux jeunes joueurs engagés pour construire l’avenir. Nice Matin n’hésite pas à écrire qu’Ineos serait insensible aux ressentis de l’entraîneur. «L'avis du coach est très important», expliquait pourtant Dave Brailsford, directeur de la branche sports d’Ineos, dans le quotidien niçois en juillet dernier. «Mais l’avis d’Ineos compte aussi, poursuivait-il. Il faut ensuite trouver le bon discours entre toutes les parties. Et quand on réfléchit, six avis et sensibilités différentes valent mieux qu'un seul pour prendre une décision.»