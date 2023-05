Football: A Niort, on rationne les juniors

C’est une affaire qui a fait passablement du bruit en France voisine. Le club des Chamois Niortais, historique formation de l’Hexagone, est pointé du doigt pour une gestion scabreuse notamment de son centre de formation. La presse locale puis le journaliste indépendant Romain Molina ont notamment relayé des images des repas offerts aux juniors du club. On est très loin des standards des centres de formation d’un club professionnel. Les jeunes auraient même eu recours à Uber Eats afin de manger à leur faim.

D’un point de vue plus général, ce serait tout le centre de formation niortais qui serait devenu insalubre. Autre anecdote hallucinante, le coach assistant des M19 serait obligé de tenir la cantine lors des matches de son équipe pour pouvoir financer les déplacements à l’extérieur.

Derrière ces gros manquements de professionnalisme, se cache un directeur général, Mikaël Hanouna, dont l’égocentrisme démesuré serait une des causes de cette situation ubuesque. Un conflit avec la mairie de Niort serait également à l’origine des trous dans la caisse des Chamois, certaines subventions n’ayant pas encore été versées par la mairie. La direction du club envisagerait même de délocaliser le club à…Limoges. Folklorique !

Sportivement, la saison de Niort est tout bonnement catastrophique. Le club est dernier de Ligue 2 et se dirige vers le National 1. Situation similaire pour la réserve, dernière de son groupe de National 3 et qui prend, elle, la direction de la Régionale 1. Et ce ne sont pas les croque-monsieur servis aux jeunes du club qui vont permettre à ces derniers de prendre la relève dans un futur proche.