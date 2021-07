Internet - A nouveau censuré, le Joueur du Grenier veut attaquer YouTube en justice

Le JDG ne digère plus la censure aveugle de YouTube et ne voit pas d’autre solution que la voie judiciaire.

On ne présente plus «Le Joueur du Grenier», pilier de la culture web française traitant de rétrogaming sur YouTube depuis 2009. Sauf que Frédéric Molas en a gros! Le visage de la chaîne ne digère plus la censure répétée de la plateforme sur ses vidéos. La dernière en date a été accompagnée d’un message bien pessimiste sur Twitter: «Jetez-vous dessus, j’estime sa durée de vie en version non censurée à quelques heures à peine!»