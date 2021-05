Travis Scott et Kylie Jenner : À nouveau ensemble, mais dans une relation non exclusive

Travis Scott et Kylie Jenner auraient remis le couvert. Mais cette fois, leur couple fonctionnera de manière différente.

Retour de flammes entre le rappeur et la benjamine du clan Kardashian-Jenner. Selon TMZ , Travis Scott et Kylie Jenner se seraient remis ensemble. Ils avaient rompu en 2019. Différence notable, leur relation serait non exclusive.

«Des sources ayant des connexions directes tant à Kylie qu’à Travis affirment qu’ils ont ravivé la flamme et ont à nouveau une liaison. Ils sont également libres de voir d’autres personnes. C’est une relation ouverte et non-exclusive. Ils se sont mis d’accord là-dessus et n’ont aucun problème avec ça», a écrit le site américain. Depuis leur séparation en octobre 2019, Kylie, 23 ans, et Travis, 30 ans, sont toujours restés proches. Surtout pour le bien de leur petite Stormi, née en février 2018. D’ailleurs, TMZ rappelle que mardi 18 mai 2021, la famille avait été vue à Disneyland à Los Angeles et que les parents montraient déjà «tous les signes» qu’ils étaient à nouveau ensemble.