Etats-Unis : À nouveau positif 6 semaines après, et la 2e infection est plus sèvère

Un cinquième cas de réinfection au Covid-19 a été officiellement détecté dans le monde. Il pourrait y en avoir bien plus, de nombreuses personnes étant asymptomatiques.

Un Américain a attrapé deux fois le Covid-19 à un mois et demi d’intervalle et la deuxième infection était plus virulente que la première, selon une étude parue mardi qui détaille ce cas de réinfection. Cinq cas de réinfection ont été recensés jusque-là dans le monde.