New York : Un homme attaque au couteau des passants et tue un Italien

Un étudiant italien a été poignardé par un homme de 25 ans qui s’en est pris à plusieurs passants dans le quartier de Harlem jeudi soir.

Un étudiant italien de l’université Columbia a été poignardé à mort jeudi soir à New York par un jeune homme, déjà emprisonné pour des violences, qui a ensuite blessé au couteau un second Italien et s’en est pris à un troisième passant, selon des sources concordantes.