Afghanistan – A Oslo, les talibans espèrent «changer l’atmosphère guerrière»

Afghanistan : À Oslo, les talibans espèrent «changer l’atmosphère guerrière»

Des discussions sur l’Afghanistan vont avoir lieu, de dimanche à mardi, en Norvège. Les talibans espèrent renforcer leurs relations diplomatiques avec les puissances occidentales.

Les discussions prévues ces prochains jours, en Norvège, entre les nouvelles autorités talibanes et les diplomaties occidentales contribueront à «changer l’atmosphère guerrière» qui régnait en Afghanistan depuis l’intervention de la coalition américaine, il y a 20 ans, a déclaré, samedi, le porte-parole du gouvernement islamiste.

Nous avons pris «des mesures pour satisfaire les exigences du monde occidental et nous espérons renforcer nos relations diplomatiques avec tous les pays, y compris les pays européens et l’Occident en général», a expliqué Zabihullah Mujahid. Les talibans, au pouvoir depuis août après leur conquête éclair du pays, souhaitent «changer l’atmosphère guerrière en situation pacifique», a-t-il ajouté.

Washington, Paris, Londres, Berlin, Rome, Bruxelles…

Si aucun pays n’a pour l’instant reconnu le gouvernement des talibans, des discussions doivent s’ouvrir à Oslo, dimanche, entre les nouveaux maîtres de l’Afghanistan et les diplomaties occidentales. Une délégation talibane doit rencontrer les autorités norvégiennes et des représentants d’autres pays alliés, dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie, ainsi que ceux de l’Union européenne.