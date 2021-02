Norvège : Neige ou pas, on ne recule devant rien à Oslo pour skier

Face à la rareté de la neige et aux restrictions liées au Covid-19, les autorités norvégiennes mettent tout en œuvre pour aménager des pistes dans les parcs en plein cœur d’Oslo.

Les Norvégiens naissent, dit-on, des skis aux pieds. Rareté de la neige et Covid contrarient pourtant leur passion cette année, poussant les autorités à chercher une parade et à aménager des pistes dans les parcs en plein cœur d’Oslo.

Mesures très sévères

Dûment damés et creusés de sillons, les blocs de neige se muent en terrain de jeu pour les amateurs de glisse ski de fond, snowboard, luge de tous âges: bambins en excursion avec leur crèche, retraités dynamiques ou encore quadras faisant un break dans leur journée de télétravail.

«Depuis trois mois à Oslo, on a des mesures sanitaires (anti-Covid) très sévères, mais on peut encore sortir», explique le conseiller municipal Omar Samy Gamal pendant qu’une dameuse s’active derrière lui pour façonner une piste de snowboard dans le parc de Torshovdalen.

«Comme l’hiver ne nous a pas apporté beaucoup de neige, on fait en sorte d’en apporter aux gens. On leur amène un petit peu de +marka+ près de chez eux», dit-il. Le «marka"? Ce sont ces collines boisées qui surplombent la ville et où les habitants convergent pour s’oxygéner à pied ou à ski après le travail ou le weekend.