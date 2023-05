En Belgique, on apprend aux humains à cohabiter avec les phoques

À trente mètres minimum

«Si on leur donne à manger, ils n’apprendront pas à chasser»

«Au début de leur vie, les chiots – le nom donné aux bébés phoques – doivent rester quelques jours sur la plage, jusqu’à ce qu’ils aient faim. Si on leur donne à manger, ils n’iront pas dans la mer et n’apprendront pas à chasser», explique Kelle Moreau, biologiste marin et porte-parole de l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique.

Au chevet des phoques blessés

À une vingtaine de kilomètres d’Ostende, le Sea Life Center de Blankenberge accueille les phoques blessés. Depuis la création de la North Seal Team, le centre reçoit de plus en plus d’appels de bénévoles de l’association et de promeneurs avertis, qui communiquent via des groupes WhatsApp. «Ils nous envoient des images des animaux, et on décide si on intervient ou non», explique Steve Vermote, directeur général de l’organisation. Si la plupart sont relâchés au bout de deux mois, certains, comme Lily, une femelle aveugle, sont accueillis pour une durée indéterminée par le centre.