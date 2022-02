Canada – A Ottawa, l’avancée à petits pas de la police face aux manifestants

Canada : À Ottawa, l’avancée à petits pas de la police face aux manifestants

Partir ou être arrêtés. C’est le choix qu’a laissé la police canadienne aux manifestants anti-restrictions sanitaires toujours présents dans les rues de la capitale canadienne Ottawa.

Il faut plusieurs minutes à la police pour gagner quelques centimètres, des heures pour quelques dizaines de mètres. Dans les rangs des contestataires, opposés aux mesures sanitaires et plus particulièrement au pass vaccinal et installés dans les rues de la capitale fédérale depuis trois semaines, ils sont des dizaines à brandir leur téléphone, diffusant souvent en direct la scène sur les réseaux sociaux. Arrivés à la hauteur d’un camion jaune, garés depuis des jours dans une artère commerçante, les policiers font signe au chauffeur de descendre. Ce dernier, casquette sur la tête, s’exécute et place directement les mains dans son dos pour que l’on puisse lui passer les menottes. Il est emmené, son camion est inspecté.