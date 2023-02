Guerre en Ukraine: A Paris après Londres, Zelensky réclame des avions au «plus tôt»

Guerre en Ukraine : À Paris après Londres, Zelensky réclame des avions au «plus tôt»

Jeudi, Volodymyr Zelensky, dont c’est le deuxième déplacement à l’étranger depuis un an après les États-Unis en décembre, doit se rendre à Bruxelles pour un sommet de l’Union européenne. «C’est un signal fort que le président participe personnellement à cette première réunion de l’année des chefs d’État et de gouvernement de l’UE, un signal de solidarité européenne», s’est félicité Olaf Scholz.

«Nous avons très peu de temps», a martelé le président ukrainien à l’Élysée. «Plus tôt l’Ukraine obtient de l’armement lourd de longue portée, plus tôt nos pilotes obtiennent des avions, plus vite se terminera cette agression russe et nous pourrions revenir à la paix en Europe», a-t-il ajouté lors de cette étape éclair d’un voyage tenu secret jusqu’au dernier moment.

«Vers la victoire»

«Je vous demande, à vous et au monde, des mots simples mais pourtant très importants: des avions de combat pour l’Ukraine, des ailes pour la liberté», a-t-il lancé, avant de conclure par des remerciements «pour le thé anglais délicieux» et «d’avance pour les puissants avions britanniques». Jusqu’ici, les Occidentaux se sont montrés réticents à franchir ce pas supplémentaire, de crainte d’une escalade avec Moscou. Mais les tabous tombent les uns après les autres depuis un an et les soutiens de Kiev ont déjà accepté en janvier de fournir des chars lourds.