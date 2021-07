France : À Paris, des manifestants dénoncent un «coup d’État sanitaire»

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi dans les rues de Paris contre la vaccination, la «dictature» ou le pass sanitaire. Elles réagissaient aux mesures prises par Emmanuel Macron pour pousser les Français à se faire vacciner.

Le président Macron a annoncé lundi un train de mesures pour inciter fortement les Français à se vacciner, notamment la généralisation du pass sanitaire et une obligation de vaccination pour les soignants, afin d’essayer d’enrayer la progression du variant Delta. Ces mesures sont approuvées par une large majorité de Français, selon un sondage publié mardi.

Emmanuel Macron souhaite «faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous», le pass sanitaire permettant de vérifier qu’une personne est vaccinée ou non contaminée à l’entrée des cafés, restaurants, centres commerciaux mais aussi dans les avions, les trains et les autocars longue distance.

«Abus de pouvoir»

Avant la manifestation, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France (droite, opposition), a tenu une conférence de presse où il a dénoncé un «abus de pouvoir sans précédent» et un «coup d’État sanitaire», après les annonces d’Emmanuel Macron. Avec le pass sanitaire dans la vie quotidienne, c’est selon lui le «début d’un engrenage vers une dictature».

Au même moment, environ 1500 personnes manifestaient dans les rues du sud de la capitale, au sein d’un cortège disparate, précédé d’un cordon policier. «Nous ne sommes pas du tout des antivaccins. On veut juste que chacun ait la liberté de se faire vacciner ou pas. Les tests PCR peuvent suffire et alors il faut les laisser gratuits», ont lancé Aurélie et Tiphaine, la trentaine, toutes les deux employées dans un centre commercial en région parisienne.