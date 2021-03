France : À Paris, la place de la République redevient un camp pour exilés

Les tentes ont ressurgi jeudi soir sur la place de la République, en plein cœur de Paris, à l’initiative de plusieurs associations venues en soutien aux personnes exilées, près de quatre mois après une opération similaire qui s’était achevée par une intervention musclée de la police.

«Sans toit, sans sommeil, ma vie est bloquée»

Tresses rouges, vêtue d’un blouson en similicuir, Sandrine, une Ivoirienne de 33 ans, est arrivée en France il y a un an pour des raisons de santé et dans l’espoir d'«avoir une vie meilleure». «Je suis à la rue, j’ai squatté à droite à gauche mais ces derniers temps, je suis dehors et j’ai failli me faire violer deux fois. Ce sont des expériences traumatisantes… J’essaye de m’intégrer mais en étant une femme, seule, dehors, c’est risqué et difficile», regrette-t-elle.