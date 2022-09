Paris: les motards doivent payer pour se garer dans la rue

France : À Paris, les motards doivent désormais payer pour pouvoir se garer dans la rue

Pour garer son deux-roues motorisé (2RM) dans les rues de Paris, il faut désormais s’acquitter d’un paiement s’il s’agit d’un véhicule thermique. Dans le centre de la capitale, le stationnement coûte 3 euros de l’heure et 2 euros dans les arrondissements extérieurs. Il est possible de bénéficier d’un tarif résidentiel: la carte annuelle vaut 22,50 euros par an, auxquels s’ajoute 0,75 euro par jour de stationnement. Un pass professionnel est aussi proposé et la gratuité est appliquée pour les 2RM électrique et pour les 2RM handicap. Mais pour tous, il est obligatoire de s’enregistrer sur un site en ligne, ouvert fin juin.

Un coût jugé prohibitif

Banlieusards discriminés

La mairie assume et parle d’une «forme de révolution de la vie»

David Belliard, adjoint aux mobilités et à la transformation de l’espace public à la Ville de Paris, dit comprendre la colère des motards et maintient son cap: «C’est une mesure difficile, qui demande un effort significatif mais qui est essentielle pour la suite et la lutte contre les pollutions. On est en train de vivre une forme de révolution de la vie. On est dans une course poursuite avec le changement climatique qui va malheureusement beaucoup plus vite que les transformations que nous sommes en train d’opérer.»