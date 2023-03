Réforme des retraites : A Paris, les touristes partagés entre soutien et critique des manifestants 

Résidus de déchets brûlés, abribus détruits, bris de verre au sol, forces policières omniprésentes… Les touristes visitant Paris ne peuvent ignorer la contestation parfois violente agitant la France, qu’ils soutiennent ou non la réforme des retraites voulue par le président Macron. En bas de Montmartre, un alignement de fourgonnettes bleues et la présence de nombreux gendarmes rappelaient vendredi soir combien la situation pouvait se tendre subitement dans un quartier jusqu’ici largement épargné par la mobilisation.

«Il faut payer les retraites»

Un moment politique que n’apprécie que modérément Judith Jonker, 67 ans, venue justement en France pour célébrer la fin de sa vie active. «Nous avons besoin de changement, nous vieillissons et il faut bien que l’on paye les retraites», explique cette Néerlandaise à l’AFP, reprenant les arguments avancés par l’exécutif français. «Je comprends la position de votre gouvernement», poursuit-elle, accompagnée de ses sœurs et de sa mère.

Même son de cloche pour sa compatriote Miranda Palthe, 51 ans, rencontrée sur le pont Alexandre III qui enjambe la Seine: «En Hollande, ils ont aussi changé la loi.Nous l’avons simplement accepté», observe-t-elle. «Je prendrai ma retraite à 67 ans et demi», remarque cette professeure d’université à Amsterdam, alors que l’impopulaire réforme récemment adoptée en France fait reculer l’âge de départ de 62 à 64 ans.

Jeudi, plus d’un million de personnes, selon les autorités, 3,5 millions selon le syndicat CGT, ont donc manifesté partout en France contre le coup de force du gouvernement. La colère était palpable parmi les protestataires, avec beaucoup de ressentiment vis-à-vis du chef de l’État. À Paris, ils étaient 119’000 selon les autorités, près de sept fois plus selon la CGT. Longtemps pacifique, l’avant du cortège a connu en fin d’après-midi une éruption de violence, comme dans d’autres villes françaises, avec des pavés, des bouteilles et des feux d’artifice lancés sur les forces de l’ordre.