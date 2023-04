Cyclisme: A Paris-Roubaix, Stefan Küng n’a «peur de personne»

Bien avant de devenir King Küng, Stefan Junior rêvait devant son poste de télévision en admirant ces forçats de la route lutter sur les pavés du nord. Puis, il y a vécu plusieurs galères chez les jeunes, où Paris-Roubaix ne lui a jamais souri. Il y a un an, il y a décroché la troisième place sur le Vélodrome à ciel ouvert près de Lille.

C’est bel et bien dans «l’Enfer du nord» que Stefan Küng , roi du chrono, a trouvé la course taillée pour ses qualités de rouleur. «C’est une classique plate, ce sont des efforts plus longs et moins «punchy» qu’au Tour des Flandres et ses monts, résume le Suisse. Physiquement, sur Paris-Roubaix, je n’ai peur de personne. Comme il y a un an, mon objectif est de monter sur le podium!»