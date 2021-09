France : À Paris, un «mur de la honte» soulève un tollé

Censé protéger la banlieue des toxicomanes parisiens qui y ont été installés, le mur a suscité la «colère» et l’«écœurement» des riverains.

Un tunnel du nord-est de Paris menant en Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France métropolitaine, a été hâtivement bouché vendredi sur ordre de la préfecture de police, après l’installation côté Paris d’une cinquantaine de drogués au crack, évacués d’un autre site moins de deux kilomètres plus loin.

Lors d’une opération menée sur instruction du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, les toxicomanes ont été déplacés de leur précédent lieu de regroupement, pour en soulager les riverains excédés, vers un square de la porte de la Villette, non loin du périphérique qui entoure la capitale et sans logements à proximité immédiate.

Le mur érigé dans la foulée pour bloquer le tunnel menant à un quartier à cheval entre les villes d’Aubervilliers et Pantin, en Seine-Saint-Denis, est censé bloquer l’accès direct à ces villes et protéger leurs habitants mais aussi sécuriser le tunnel lui-même.

Mais il a vite suscité la «colère» et l’«écœurement» des riverains qui réclament une solution pérenne pour venir en aide aux toxicomanes et a été recouvert des tags «Le mur de la honte» et «Merci Darmanin». Ériger un mur a «une portée symbolique. On pense au mur de Berlin, à celui de Trump ou encore à Gaza», estime Sabrina Mahfoufi, une habitante d’Aubervilliers. «C’est écœurant».