France : A Paris, un parc ouvert aux accros au crack suscite la colère

Les autorités de la capitale française essayent de contenir les toxicomanes dans une zone durant la nuit.

Dans le quartier de Stalingrad, la consommation et le trafic de crack posent des problèmes depuis plusieurs années.

Dans le nord-est de Paris, gangrené par le trafic de crack, la nouvelle volonté des autorités de concentrer dans un parc les toxicomanes accros à cette drogue suscite la colère des riverains et des associations. Depuis lundi soir, les fumeurs de crack sont chassés par la police du quartier de Stalingrad, où ils avaient l’habitude de passer leurs nuits, et incités à se regrouper au jardin d’Eole. Un parc public clos à 600 mètres de là, que beaucoup fréquentaient déjà en journée et qui restera désormais ouvert jusqu’à 1h du matin pour eux.