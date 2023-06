France: A Paris, un sommet climat pour un nouveau pacte financier mondial

«Je le sens: nous pouvons faire une énorme différence pour la planète et contre la pauvreté», a tweeté mercredi Emmanuel Macron, hôte de ce «sommet pour un nouveau pacte financier». La France ne peut que reconnaître qu’elle «n’a pas la capacité de décider» seule, souligne une conseillère du président français, qui anticipe que la réunion débouchera sur une «feuille de route» plutôt que sur des décisions concrètes.

Mais les travaux au palais Brongniart, dans le centre de Paris, bénéficieront du poids du parterre des invités: le chef de l’ONU Antonio Guterres et le président brésilien Lula seront présents ainsi que le chancelier allemand Olaf Scholz et la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen.

La Chine sera représentée par son Premier ministre Li Qiang, l’Arabie saoudite par le prince héritier Mohammed ben Salmane. William Ruto, le président kényan, fait aussi le déplacement, tout comme une vingtaine de dirigeants africains, dont plusieurs ont récemment haussé le ton contre les pays riches, plus prompts à verser des milliards pour soutenir l’Ukraine en guerre.

L’idée du sommet a germé en novembre lors des négociations climat de la COP27 en Égypte, dans le sillage du plan présenté par la Première ministre de la Barbade Mia Mottley. Sa voix a ravivé l’espoir de voir avancer ce sujet, devenu un boulet des négociations climatiques entre les pays pauvres et les pays riches, principaux responsables historiques des émissions de gaz à effet de serre. «On impose un coût énorme aux pays les plus pauvres par la manière dont on décide de vivre aujourd’hui», a résumé Esther Duflo, Prix Nobel d’économie, dans un entretien à l’AFP.