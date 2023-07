France: À Paris, une femme meurt après avoir été poussée sur les rails d’un RER

Les premiers éléments de l'enquête n'ont pas permis d'établir de lien entre l'auteur et la victime (image d’illustration).

Au moment de son interpellation dans l’après-midi, cet homme a assuré aux policiers qu’il était «Dieu» et «devait tuer des gens», en ciblant des «personnes faibles», a ajouté cette source. Les premiers éléments de l’enquête n'ont pas permis d'établir de lien entre l'auteur et la victime, âgée de 52 ans et de nationalité algérienne.