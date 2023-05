«CS:GO» : A Paris, Vitality a vécu son conte de fées jusqu’au bout

C’est un rêve devenu réalité pour la structure française Vitality et son roster de talents internationaux: devant un public déchaîné et acquis à sa cause, la Ruche a remporté le 19e et dernier Major de «Counter-­Strike» à domicile, dimanche soir, en battant les outsiders de GamerLegion 2-0 lors de la grande finale à Paris. Un premier titre historique pour Vitality, qui consacre le profond remaniement de l’équipe opéré début 2022 et qui tourne aussi la page de dix ans d’e-sport sur le jeu de tir de Valve, avant la sortie de «Counter-Strike 2» cet été.

Un parcours parfait

Du début à la fin, les Français ZywOo et ApEX, les Danois Magisk et Dupreeh, et l’Israélien Spinx se sont montrés irréprochables dans ce tournoi imprévisible et spectaculaire, marqué par l’absence de nombreux cadors de «CS:GO» en play-off. Après avoir vaincu les Britanniques d’Into The Breach (2-0) et les Européens de Apeks (2-0) en quart et en demie, les hommes du coach Zonic se sont ainsi retrouvés devant les surprenants Européens de GamerLegion, rescapés du Challengers Stage et bourreaux des favoris, Heroic. Cette affiche à la David et Goliath a logiquement tourné à l’avantage de Vitality sur la première map de la finale, «Overpass». Épaulé par Magisk et son AK dévastateur, Vitality s’est adjugé la carte 16-6, sur un doublé d’ApEX.