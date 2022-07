Euro en Angleterre: À part un record, les Pays-Bas ne perdent pas

L’entraîneur Mark Parsons est confiant. AFP

Les Néerlandaises ont perdu vendredi! Pas sur le pré, certes, puisqu'elles affrontent la Suisse ce dimanche (18 h) pour une sorte de «huitièmes de finale» au championnat d'Europe anglais. Elles ont juste laissé filer le record de l'Euro qui a vendu le plus de billets au grand public. En 2017, aux Pays-Bas, plus de 240'000 tickets avaient été écoulés et c'était assez bien tombé, puisque les Hollandaises avaient pu fêter le titre continental.

En ira-t-il de même pour l'Angleterre cette année? Ça se peut. Mais ce qui est sûr, c'est que la compétition jouée dans la Perfide Albion a d'ores et déjà fait exploser tous les compteurs aux guichets. Après les matches de samedi soir, ce sont plus de 350'000 personnes qui ont assisté au tour préliminaire de l'Euro, qui n'est même pas encore terminé! Et il reste neuf matches à jouer, dont un déjà à guichets fermés à Wembley pour la finale... En tout, un demi-million a déjà été écoulé sur un maximum de 725’000.

Cela n'ajoutera qu'un peu plus de motivation, peut-être, aux joueuses bataves, qui ont un titre à défendre, une année plus tard que prévu, à cause de ce vilain Covid. Et comme elles sont imbattables sur le plan européen depuis cinq ans (seulement deux défaites sur la période, à chaque fois contre les Etats-Unis), elles auront pas mal de pression contre la Suisse, même si les bookmakers anglais donnent une victoire helvétique à 7 contre 1, ce qui semble en plus mal payé.

«La partie contre le Portugal (ndlr: gagnée 3-2) a été un peu folle. Des montagnes russes, a souri samedi Mark Parsons, le sélectionneur néerlandais. On a pris un but juste après la mi-temps et ç'a été dur. Mais on a retrouvé des jambes et, dans la foulée, le contrôle de cette partie. On est juste une équipe qui essaie de progresser tout au long de ce tournoi et on montrera à tous les coups un meilleur visage contre la Suisse.» Voilà les Helvètes prévenues, si par hasard il y en avait besoin.

Parce que les Suisses savent très bien à quoi s'en tenir. Noelle Maritz, par exemple, a prévenu: «Je pense qu'on peut s'attendre à un match similaire à celui de la Suède. Les Néerlandaises ont beaucoup de qualités offensives et de sacrément bonnes attaquantes. À nous de faire attention derrière! De notre côté, on a engrangé un peu de confiance contre la Suède, même si on n'a pas pris de points. On devra démontrer ce dimanche qu'on peut enchaîner et réussir un résultat contre une grande nation.»

Pour passer en quarts de finale, une simple victoire suisse peut tout à fait ne pas suffire à passer la rampe. Alors que les Néerlandaises peuvent se contenter d'un nul, la troupe de Nils Nielsen sait qu'elle doit gagner, mais aussi compter sur le fait que la Suède évite la défaite contre le Portugal dans le même temps. On vous explique tout ça. Enfin, on va essayer.

Si les Portugaises l'emportent, il va falloir sortir la calculette et la différence de buts globale fera foi en premier lieu. Ensuite, place à la meilleure attaque et même à des penalties si les deux formations qui s'affrontent ce soir-là sont encore à égalité. Sinon, ça se jouera au nombre de cartons, puis au coefficient UEFA. Mais ça, c’est en cas d’égalité entre deux sélections.

Pour résumer: si la Suisse gagne et le Portugal aussi, tout ce petit monde se retrouvera avec 4 points au compteur. Du coup, ça se complique. Les Helvètes seront sûres d'être deuxièmes du groupe en gagnant avec deux buts d'écart ou plus. Si elles gagnent avec 1-0, elles passeront pour autant que le Portugal gagne sur le même score. Ou si elles l'emportent sur le même écart de buts que les Portugaises, mais en marquant davantage (2-1 contre 1-0). Si c'est le contraire, elles seront éliminées! Toutes les autres combinaisons avec trois équipes finissant à 4 points éliminent les Suissesses.