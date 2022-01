Suisse romande – A partir de lundi, le port du masque sera obligatoire dès la 5H

La rentrée scolaire s’effectuera à la mode masquée en Suisse romande, dès la 5H. 20min/Marco Zangger

Les élèves, étudiants et apprentis de la 5H jusqu’au secondaire II , devront porter un masque, dès lundi, jour de la rentrée , dans les cantons romands et même dès la 3H dans c elui de Berne. Le port du masque sera également obligatoire pour tous les enseignants, tant en classe que dans les espaces communs. Une importance particulière sera accordée à l’aération régulière des salles de classe. L ’ É tat du Valais demande en outre aux écoles de généraliser l’installation de capteurs de CO2 . Ces mesures seront d’actualité, au moins jusqu’au 28 janvier sur Fribourg et jusqu’au 4 février en Valais et sur Vaud.

Les tests répétitifs au niveau de s cycles d’orientation valaisans s ont abandonnés. Dans les écoles du degré tertiaire, les étudiants termineront le semestre en présentiel. Les mesures mises en place avant les vacances y subsistent, y compris le port du masque. Le Valais a choisi d’aller encore plus loin. De la 1H à la 4H, les élèves seront testés dès la confirmation de trois cas positifs dans une classe.

Sur Vaud, les élèves effectueront un autotest à la maison, sous la supervision de leurs parents, dès que deux cas positifs seront détectés dans leur classe ou dès l’absence de quatre élèves (quarantaine). Cette mesure s’applique pour l’école obligatoire mais aussi pour le post-obligatoire dès deux cas positifs.

Vaud: pas de partage de nourriture

Le canton de Neuchâtel a lui choisi d’élargir les tests ciblés en cas de cluster et les autotests pour les élèves du cycle 1 (non vaccinés et ne portant pas le masque). Au cycle 1, l’école fournira des autotests avec la consigne de tester l’enfant chaque dimanche ou comme première mesure en cas de cluster.

Au sein de l’école obligatoire vaudoise et du post-obligatoire, les joutes sportives et les compétitions intergymnases, les soirées d’information, les spectacles ou les expositions à l’intention des parents ne peuvent pas avoir lieu, ni à l’intérieur ni à l’extérieur. Le partage de nourriture est exclu entre élèves de l’école obligatoire (gâteau d’anniversaire par exemple). Les spectacles destinés aux élèves sont autorisés en limitant la capacité de la salle aux deux tiers et sans mélanger les classes.

Mesures au niveau des camps de ski

De son côté , le Conseil d’ É tat fribourgeois recommande également aux communes qui sont responsables des transports scolaires d’introduire le p o rt du masque pour l’ensemble des élèves, dès la 5H.

Les camps sportifs, notamment les camps de ski, sont reportés d’au moins quatre semaines, en Valais. Les journées sportives ou culturelles continueront, elles, d’avoir lieu, avec l’application d’un plan de protection. Dans le canton du Jura, le Gouvernement a décidé d’annuler les camps de ski prévus durant le mois de janvier. Concernant ceux planifiés en février et mars, leur maintien dépendra de l’évolution de la situation sanitaire. Dans le canton de Vaud, les camps, les voyages et les cours de natation sont suspendus jusqu’au 4 février. Sur Fribourg, l ’Exécutif cantonal estime que la décision de maintenir ou non les camps d e ski d oit être laissée à la direction d es école s en concertation avec l es commune s concernée s, afin de prendre en compte les réa l ités l ocales. Une quinzaine de camps d ébuteront lundi prochain. La participation y demeure facultative pour les élèves.