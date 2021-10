Expo 2020 - À peine arrivé à Dubaï, Guy Parmelin a retrouvé la peuffe bien de chez nous

Accueilli tel une rock star par ses «fans», le Vaudois n’a pas manqué de visiter la structure cubique faite de miroirs et inspirée des tentes bédouines. À l’intérieur, il a aussitôt fait l’expérience de la marche à travers le brouillard pour atteindre le sommet d’une montagne. Une attraction plutôt exotique mais très appréciée autant par le président, que par les Émiratis, habitués à vivre dans une région affichant rarement moins de 30 degrés.

La haie d’accueil, prête pour la délégation suisse et ses accompagnants.

Au chapitre des petites anecdotes, la Suisse a été le premier pays, parmi les 190 présents, à confirmer sa participation à cette exposition universelle. Avec 16,5 millions de budget, son pavillon reste l’un des moins onéreux. «En comparaison, ceux de la France et l’Allemagne (ndlr: plus grands) dépassent les 50 millions», explique Nicolas Bideau, directeur de Présence Suisse.

Si celui du Japon est victime de son succès, le pavillon suisse n’est pas en reste. «Le cap des 200’000 visiteurs sera atteint avant la fin du week-end. En tout, on dépassera le million d’ici la fin de l’expo», continue Nicolas Bideau. «Et si on passe la barre des 2 millions, alors là, on sera très heureux.»