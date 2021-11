Jay-Z n'a pas fait long sur Instagram

Jay-Z sur Instagram : À peine arrivé et déjà reparti

Jay-Z a fait un aller-retour sur Instagram. Moins de 24h après avoir ouvert un compte, il l’a déjà fermé

Jay-Z fait souffler le chaud et le froid sur les réseaux sociaux. Ses fans se sont enflammés mardi 2 novembre 2021 quand ils ont vu que le rappeur avait ouvert un compte sur Instagram. En moins d’une journée, il a été suivi par 1,9 million de personnes . Le rappeur de 51 ans ne s’est abonné qu’à un seul compte: celui de son épouse, Beyoncé, qui a fait de même. Il n’avait partagé qu’un seul post, l’affiche du film «The Harder They Fall», qu’il a coproduit et dispo sur Netflix depuis le 3 novembre 2021.

La communauté de Jay-Z, intronisé en mai 2021 au Rock and Roll Hall of Fame, a cependant vite été refroidie. Un peu plus de 24h après son arrivée sur le réseau social, il en a disparu. Son compte a tout bonnement été supprimé, sans autre explication. S’agissait-il de faire uniquement le buzz autour du film? C’est fort possible.