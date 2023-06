Basketball: A peine drafté en NBA, Victor Wembanyama renonce à la Coupe du monde

L'ancien joueur des Metropolitans 92 a jugé ce choix tout à la fois «irrévocable» et «frustrant», en soulignant qu'une participation au prochain Mondial – du 25 août au 10 septembre en Asie - aurait signifié un total de «170 matches en 24 mois», en y incluant la saison à venir et les Jeux olympiques de Paris 2024. «J'espère que les gens comprendront. […] L'équipe de France est toujours aussi centrale. Je veux gagner le plus de titres possible avec elle. Mais je pense que c'est un sacrifice nécessaire», a ajouté le géant tricolore (2,24 m), à deux jours de l'annonce par le sélectionneur Vincent Collet du groupe retenu pour le Mondial.