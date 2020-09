Jusqu’à 50 centimètres de neige à 2000 mètres

«Cela pourrait être encore moins en Suisse centrale. 30 centimètres de neige sont attendus dans les préalpes vaudoises et jusqu’à 50 à 2000 mètres.» Une relative embellie pourrait s'intercaler dimanche mais elle sera à nouveau suivie de conditions plus maussades et très fraîches lundi. «Au fil de la journée, la limite des chute de neige remontera à 2000 mètres.» Nous devrions ensuite retrouver quelques jours plus calmes pour flirter à nouveau avec des normales de saison, entre 15 et 20 degrés en plaine.