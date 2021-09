Zurich : À peine inauguré, le tram du vaccin est «attaqué»

Depuis mardi, les habitantes et habitants de Zurich peuvent recevoir le sérum contre le coronavirus à bord d’un tram. Un agent de sécurité a été agressé dès le jour de l’ouverture.

La conseillère d’État et ministre de la Santé zurichoise a inauguré mardi le tram de la vaccination. «Avec ce centre mobile, nous voulons faciliter au maximum l’accès de la population au sérum» a précisé l’élue. Dans le détail, le tram fait deux arrêts chaque jour et reçoit des personnes intéressées à se faire vacciner après qu’elles se sont inscrites. Une fois un rendez-vous obtenu, il suffit de venir avec sa carte d’identité et sa carte d’assuré. Toute personne âgée de plus de 12 ans est la bienvenue.