À peine majeure, Charli D’Amelio est sexualisée sur le Net

La jeune femme s’est déjà exprimée sur les dérives des réseaux sociaux: «Honnêtement, c’est extrêmement frustrant d’être une adolescente et de devoir laisser des millions et des millions de personnes parler de mon apparence », avait-elle partagé en 2020, mentionnant la difficulté à vivre le cyberharcèlement et la sexualisation dont elle fait l’objet sur les réseaux sociaux. «Grandissez et arrêtez de sexualiser les adolescents, ce n’est pas drôle, c’est dégoûtant!»

Comptes à rebours et recherches sur PornHub

Malheureusement, ce genre de situations n’est pas nouveau. D’autres jeunes célébrités féminines ont été sexualisées en ligne. Des comptes à rebours attendant la majorité de l’actrice de «Stranger Things» Millie Bobby Brown, qui a fêté ses 18 ans le 22 février dernier, se trouvaient en ligne. «Je vois définitivement une différence entre la façon dont les gens agissent et la manière dont la presse et les médias sociaux réagissent depuis mon passage à l’âge adulte. C’est dégoûtant.»

Le jour des 18 ans de Billie Eilish, celle-ci faisait partie des recherches les plus populaires sur PornHub et Emma Watson avait confié à «Cosmopolitan»: «Je suis sortie de ma soirée d’anniversaire et des photographes se sont allongés sur les pavés pour prendre des photos sous ma jupe, qui ont ensuite été publiées et ont fait les gros titres dans les journaux anglais le lendemain matin. S’ils avaient publié ces photos 24 heures plus tôt, ça aurait été illégal. Mais parce que j’avais maintenant 18 ans, ils pouvaient le faire légalement.»