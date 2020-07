Amérique latine

Un ministre brésilien démissionne pour avoir gonflé son CV

Carlos Alberto Decotelli, première personne noire à intégrer le gouvernement Bolsonaro, a quitté son poste mardi pour avoir menti sur ses titres universitaires.

Carlos Alberto Decotelli et Jair Bolsonaro.

L’«ex-futur ministre», comme l’appelaient de nombreux médias ces derniers jours, avait revendiqué sur son curriculum vitae «un master à la fondation Getulio Vargas, un doctorat à l'université de Rosario, en Argentine et un post-doctorat à l'université de Wuppertal, en Allemagne».

«Conscient de son erreur»

Ces titres universitaires, cités par Jair Bolsonaro sur Twitter lors de la nomination du ministre ont tous été remis en cause les jours suivants. Lundi, le président Bolsonaro avait déclaré sur Facebook que Carlos Alberto Decotelli était «conscient de son erreur», tout en vantant ses qualités pour ce portefeuille. Il devait être le troisième titulaire en un an et demi d’un ministère secoué par les crises.