Conflit à la tête de la police, un haut cadre déplacé

Genève : A peine nommé, un haut cadre de la police est déplacé

Un tout petit tour et puis s’en va. Nommé en mai, en arrêt maladie en juin, l’éphémère nouveau chef d’état-major de la police genevoise a été déplacé. Ainsi que le révèle la «Tribune de Genève», Stéphane Barbezat, qui dirigeait auparavant la police internationale (PI), a été exfiltré à l’Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (OCPPAM). Il s’y verra confier des tâches de planification et de coordination et conservera le grade et le salaire dont il bénéficiait à la PI.