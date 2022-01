Hip-hop : À peine reformé, The Fugees disparaît à nouveau

Le légendaire groupe américain a annoncé qu’il annulait définitivement la tournée prévue pour les 25 ans de son album «The Score».

Wyclef Jean, Lauryn Hill et Pras Michel (de g. à dr.) lors de l’unique concert de réformation des Fugees, en 2021 à New York.

D’abord prévu pour novembre 2021, puis reporté à février 2022, le lancement de la tournée de The Fugees n’aura finalement jamais lieu. Le groupe américain, formé par la diva capricieuse Lauryn Hill , Wyclef Jean, qui aime bien Lausanne , et Pras Michel, a définitivement annulé les concerts prévus pour célébrer les 25 ans de son mythique «The Score», ultime album du trio sur lequel figure notamment le tube «Ready or Not».

The Fugees a marqué les années 1990 avec son style mélangeant le hip-hop, au r’n’b et à la soul. Le groupe a sorti deux albums avant d’annoncer officiellement sa séparation en 2005, après des années d’embrouilles entre ses membres. Leurs retrouvailles scéniques s’étaient déroulées à l’occasion du Global Citizen Live à New York, en septembre 2021. Le trio avait alors surpris tout le monde en annonçant que ce concert signait sa réformation et qu’il partirait en tournée pour une dizaine de dates.