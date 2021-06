Le site de la femme de loi diffusait notamment des photomontages de fausses Une de journaux. dr

Connue grâce à des affaires judiciaires très médiatisées, Me Véronique Fontana est à la tête de deux études, à Morges et à Lausanne. Pour avoir surfacturé des clients durant plusieurs années, cette avocate a été sanctionnée d’une lourde amende et d’une interdiction de pratiquer quelques mois (lire l’encadré ci-dessous).

De retour à son étude depuis le 1er juin, Me Fontana a enrichi son site web avec des photos d’elle sur de fausses Une de journaux romands, dont «20 minutes», et des copies d’articles parus sur des affaires judiciaires. Cela est pourtant interdit par la loi, tout comme l’utilisation sans autorisation les logos d’autrui.

Concurrence déloyale et droit d’auteur

Spécialisé dans cette problématique, Me Alain Alberini précise que «la loi fédérale contre la concurrence déloyale interdit de faire référence à autrui de manière parasitaire, c’est-à-dire aux fins d’exploiter sa réputation en opérant un transfert d’image en sa faveur. Or, le fait d’intégrer sur un site Internet et à des fins promotionnelles le signe distinctif d’un tiers sans son autorisation pourrait constituer un tel agissement parasitaire. Si tel est le cas, son auteur commet un acte illicite et doit rembourser le préjudice en résultant, explique l’avocat lausannois. Quant aux articles de presse et aux photographies qui les accompagnent, «ils constituent généralement des œuvres protégées au sens de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins, rajoute Me Alberini. Leur reproduction nécessite l’accord du titulaire des droits sur ces œuvres, sauf exception.»

Sollicitée à ce sujet jeudi, Véronique Fontana nous a d’abord déclaré qu’elle ne savait pas si ces visuels et ces articles reproduits tombaient sous le coup de la loi… «Je n’avais pas pensé que cela pourrait poser problème mais je vais faire enlever tout cela», a-t-elle ajouté, en précisant qu’elle donnerait des instructions pour que cela ne se reproduise plus.

Enquête pénale en cours

Mais les ennuis ne s’arrêtent pas là pour l’avocate. «20 minutes» a appris que Me Fontana faisait l’objet d’une enquête pénale. «Pas du tout, c’est de la diffamation», a-t-elle réagi au téléphone jeudi. Interrogé à ce sujet, le Ministère public central vaudois confirme pourtant l’existence d’une «enquête actuellement en cours contre l’intéressée», sans donner plus de détails.

S’agit-il d’une suite pénale pour les faits évoqués en début d’article, qui lui avaient valu d’être suspendue du barreau et frappée d’une forte amende? «Je n’ai pas connaissance d’une procédure pénale contre cette avocate à la suite de ses surfacturations à ses clients», déclare le bâtonnier Me Nicolas Gilliard. Cela renforce donc la piste selon laquelle la justice vaudoise suspecterait Me Fontana d’un nouveau délit. Autre détail important: le bâtonnier souligne que sa consœur n’est plus membre de l’Ordre des avocats vaudois (OAV) depuis février environ. Soit après la confirmation par le Tribunal fédéral de la validité définitive de sa peine et de son entrée en vigueur.

Hors de l’Ordre des avocats vaudois et de son contrôle

A-t-elle préféré démissionner pour éviter de se faire exclure par ses pairs? L’Ordre des avocats confirme qu’après ses actes répétés et sa sanction entrée en vigueur, le cas de la récidiviste aurait en effet été étudié. N’étant plus membre de l’OAV, celui-ci n’exerce plus de contrôle déontologique sur Me Fontana, mais elle demeure soumise au contrôle disciplinaire de la Chambre des avocats. Cette autorité cantonale s’occupe, sur plainte ou dénonciation, de toute question concernant l’activité professionnelle d’un avocat.