Ski alpin: A peine retraité, Matthias Mayer ouvre déjà la porte à un retour

Ski alpin : À peine retraité, Matthias Mayer ouvre déjà la porte à un retour

Le triple champion olympique autrichien Matthias Mayer, qui avait brutalement annoncé sa retraite en décembre, n'exclut pas un retour à la compétition s'il retrouve «la flamme», a-t-il indiqué mercredi. «Pour l'instant, je prends un peu de vacances et je me fais plaisir. Mais je ne veux pas non plus faire une croix dessus (ndlr: un retour) pour le moment», a indiqué mercredi l'Autrichien de 32 ans à plusieurs médias, selon des propos rapportés par l'agence de presse autrichienne APA.