A peine sorti des retraites, Macron de nouveau dans la tourmente

Deuxième crise en quelques mois: le conflit des retraites à peine surmonté , le président français Emmanuel Macron se retrouve confronté à l’embrasement des banlieues, un défi plus explosif encore et à l’issue incertaine.

«Rien ne lui aura été épargné»

Et un contraste saisissant entre les images de mairies, écoles et tramways brûlés et celles de Macron enchaînant, deux jours auparavant, les bains de foule bon enfant dans les quartiers sensibles de Marseille (sud). «C’est une très mauvaise nouvelle pour le chef de l’Etat et la stratégie qui consistait à laisser glisser (l’agenda de l’exécutif) en pente vers le 14 juillet, à miser sur l’accalmie du mois d’août et à faire un remaniement pour clôturer la parenthèse» des retraites, estime le politologue Bruno Cautrès.