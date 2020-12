Etats-Unis : À peine vaccinée, elle s’effondre devant les caméras

L’infirmière Tiffany Dover, qui venait de recevoir la première dose du vaccin Pfizer/BioNTech, s’est évanouie lors d’une interview télévisée. Les sceptiques du vaccin en tirent-ils vraiment les bonnes conclusions?

Mais les sceptiques et opposants au vaccin ont-ils raison de croire que son évanouissement est lié au vaccin? Cela peut certes avoir été provoqué par l’injection. Cependant, ce n’est pas le vaccin qui est en cause, mais le processus même de la vaccination, a déclaré l’autorité sanitaire américaine CDC: «Les évanouissements peuvent avoir de nombreuses causes différentes. Ils peuvent survenir après tout type de vaccination et également après des interventions médicales.» Les facteurs déclenchants sont généralement la douleur et la peur. Cela n’a rien à voir avec les ingrédients ou la qualité d’un vaccin. Ni avec le fait qu’il s’agirait d’un vaccin coronavirus qui aurait été développé beaucoup trop rapidement.