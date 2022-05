Chine: A Pékin, la police sévit contre les «rumeurs» de confinement

Chine : À Pékin, la police sévit contre les «rumeurs» de confinement

La femme de 38 ans suspectée d’être à l’origine de la rumeur, qui a entraîné un afflux de consommateurs dans les supermarchés, «fait l’objet de mesures pénales coercitives».

La ville de Pékin affronte depuis plusieurs semaines un rebond épidémique de Covid-19, avec entre 40 et 80 nouveaux cas positifs au coronavirus annoncés généralement chaque jour. Les restaurants et cafés n’accueillent plus de clients. La plupart des commerces, cinémas et gymnases sont fermés. Mais si quelques quartiers sont confinés, l’immense majorité des près de 22 millions d’habitants peuvent toujours sortir de chez eux.