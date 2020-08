Suisse

À pied ou à vélo: écoliers pas égaux face aux accidents

Les collisions sont plus nombreuses pour les petits cyclistes que pour les piétons, mais elles leur occasionnent moins de blessures. Résultat: les acteurs de la prévention s’écharpent sur le transport le plus sûr pour la rentrée.

Le moyen de transport le plus sûr est-il celui qui compte le moins d’accidents ou celui qui fait le moins de blessés? La question divise les spécialistes de la prévention, qui ont proposé une lecture diamétralement opposée cette semaine en marge de la rentrée scolaire. Selon le Touring Club Suisse, le plus prudent est de privilégier le vélo. Or, pour le Bureau de prévention des accidents, interrogé par La Liberté, il faut au contraire conseiller aux petits enfants de se rendre à l’école à pied.