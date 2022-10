Football: A pleine vitesse, Yverdon aplatit le Lausanne-Sport

Le LS voyage terriblement mal cette saison. Cela se ressent dans le contenu, dans les résultats et ça commence aussi à se voir dans certains gestes. La passe en retrait d’Archie Brown qui a valu à Koro Koné le 2-0 (23e) est une horreur. L’expulsion d’Anel Husic pour un second avertissement (65e) un symbole malheureux pour l’Yverdonnois du LS. La troupe de Ludovic Magnin (sans doute privée d’un but valable en fin de première mi-temps) n’avait plus de quoi réagir. Le trône de Challenge League ne lui appartient plus. Il a fini par se perdre complètement, YS trouvant encore deux fois la faille en fin de partie pour un sec 4-0 final.